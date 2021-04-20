В МВД заявили, что спящий за рулем алтайский полицейский был трезв

Правоохранители проводят служебную проверку Олег УКЛАДОВ Фото:

В крови полицейского из Республики Алтай, которого сняли на видео спящим в служебном автомобиле, не нашли следов алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

– На видео был снят один из сотрудников полиции Отделения МВД России по Усть-Коксинскому району. Полицейский незамедлительно был доставлен в районную больницу села Усть-Кокса, где прошел медицинское освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения. По результатам тестирования получен отрицательный результат, – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, медики взяли у полицейского еще и анализ крови на наличие алкоголя. По результатам химико-токсикологического спирт в организме правоохранителя вновь не нашли. Полицейского направили на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией и психофизиологическую диагностику состояния здоровья.

Правоохранители проводят служебную проверку, по результатам которой примут решение в соответствии с законодательством.

Ранее мы сообщали, что в Усть-Коксинском районе Республики Алтай на видео попал спящий за рулем служебного автомобиля полицейский. Его снял местный житель, который увидел, как служитель правопорядка прикорнул, положив голову на руль. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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