В Барнауле пассажиры перерезали горло таксисту

Пострадавший мужчина призвал других таксистов быть осторожнее и не брать подозрительных пассажиров Олег УКЛАДОВ Фото:

В Барнауле в ночь на 20 апреля неизвестные напали на таксиста и перерезали ему горло. Об этом сообщается в группе “Инцидент Барнаул”.

– Взял пассажиров по заказу, во время поездки были адекватные веселые парни, болтали, ближе к концу поездки достали нож и перерезали горло, но поняли видать, что не получилось зарезать и скрылись, – рассказал пострадавший таксист.

Он добавил, что не помнит, где именно произошло нападение. Все было так неожиданно, что таксист не заметил, как пассажиры достали нож. После случившегося неизвестные убежали. Их уже задержали.

Пострадавший мужчина призвал других таксистов быть осторожнее и не брать подозрительных пассажиров.