Уроженка Алтайского края выиграла всероссийский конкурс красоты Plus Size

Ольга Фундаракина. Скриншот со страницы northauroraplussize в instagram

Уроженка Алтайского края Ольга Фундаракина победила на Всероссийском конкурсе красоты "Северная Аврора 2021". Об этом сообщают организаторы на странице в “ВКонтакте”.

– Королева 9 сезона Всероссийского конкурса plus size красоты Северная Аврора 2021 – Ольга Фундаракина. Победительница из города Барнаул, – сказано на странице конкурса.

Ольга Фундаракина родилась в Усть-Чарышской Пристани. Она рассказала, что очень любит петь, а также готовить, особенно борщ и плов. Уроженка Алтайского края добавила, что у нее хорошо развита интуиция, правда девушка не всегда к ней прислушивается.Также победительница сообщила, что по натуре она мечтатель, а отдыхает только в горах, которые дают много сил и спокойствие.