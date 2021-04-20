Экс-представителя губернатора в АКЗС Стеллу Штань не отпустили из СИЗО

Алтайский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Олег УКЛАДОВ Фото:

Алтайский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката экс-представителя губернатора в АКЗС Стеллы Штань. Об этом сообщает “Банкфакс”.

– Адвокат Штань Жанна Пронина пыталась оспорить постановление суда первой инстанции об аресте чиновницы, однако предыдущее решение оставили без изменений, – отмечает издание.

В связи с этим в ближайшее время Стелла Штань по-прежнему останется в СИЗО.

Напомним, ранее мы сообщали, что правоохранители расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). По данным следствия, в конце 2015 года Стелла Штань и директор частного детского сада «Happy Baby» Елена Воротникова изготовили и предоставили в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения. подробнее об этом можно прочитать здесь.